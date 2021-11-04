|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN IŞIK YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|04 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET IŞIK
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5056105707
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-SAMSATLI RAHMETLİ ALİ IŞIK'IN KARDEŞİ MURAT, SÜLEYMAN VE MEHMET IŞIK'IN BABALARI; NECMETTİN, SÜLEYMAN, AHMET VE ŞERİF IŞIK'IN AMCALARI, ABDULLAH UÇAR'IN DAYISI HASAN IŞIK VEFAT ETTİ.
Hasan Işık Vefat Etti 04.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
04 Kasım 2021 Perşembe 09:07
4 Okunma