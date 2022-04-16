|Vefat Eden Adı Soyadı
|HASAN GÜRŞEN HARIKÇI [ YAŞ : 73 ]
|Ölüm Tarihi
|13.4.2022
|Taziye Adresi
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Defin Yeri
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Cenaze Yakını
|ALİ MUHTEŞEM HARIKÇI (KARDEŞİ)
|İletişi No
|05053562113
|Taziye Yakınları
|RAHMETLİ ŞIH ABDURRAHMAN HARIKÇI'NIN OĞLU; RAHMETLİ RUŞEN, RAHMETLİ ERŞEN, BELEDİYE'DEN EMEKLİ MUHTEŞEM, HAYATİ, MUSTAFA VE ÖMER HARIKÇI'NIN ABİLERİ, FAHRİ TÜYSÜZ'ÜN ENİŞTESİ, YASİN VE YALÇIN HARIKCI'NIN BABALARI, HASAN GÜRŞEN HARIKCI VEFAT ETTİ.
Hasan Gürşen Harıkçı Vefat Etti 13.04.2022
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16 Nisan 2022 Cumartesi 11:52
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