|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN ÇELİK YAŞ : 97
|Vefat Tarihi
|:
|09 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|ÇINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÇINAR KÖYÜ CAMİ - ÖĞLE VAKTİ
|Yakını
|:
|İBRAHİM ÇELİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5385073006
|Taziye Adresi
|:
|ÇINAR KÖYÜ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|AHMET, NURİ, İBRAHİM VE ABDURRAHMAN ÇELİK'İN BABALARI, SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ YAKUP ÇELİK'İN AMCASI, AKPINAR ÇINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HASAN ÇELİK VEFAT ETTİ.
Hasan Çelik Vefat Etti 09.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
09 Aralık 2021 Perşembe 13:05
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