|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|HASAN ÇALIŞ YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|13 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
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|BAĞDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE BAĞDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET ÇALIŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327016209
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|ŞEVKET, RAMAZAN, MEHMET, YUSUF VE ABDURRAHMAN ÇALIŞ'IN BABALARI; KADİR, BAYRAM, MAHMUT VE RAHMETLİ OSMAN ÇALIŞ'IN ABİLERİ, HASAN ÇALIŞ VEFAT ETTİ.
Hasan Çalış vefat Etti 13.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
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14 Aralık 2021 Salı 09:24
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