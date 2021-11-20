|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN ARSLAN YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|20 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MEHMET GULİ ARSLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5468643399
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ŞÜKRÜ ARSLAN'IN ABİSİ, MEHMET GULİ ARSLAN'IN BABASI; ZEYNEL, FATİH, KADİR VE ORHAN ARSLAN'IN AMCALARI, ALBETLİ HASAN ARSLAN VEFAT ETTİ.
Hasan Arslan Vefat Etti 20.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
20 Kasım 2021 Cumartesi 18:22
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