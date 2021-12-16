|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HASAN ARİK YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|16 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ARİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5388802795
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÜLLÜM KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ, MEHMET, LÜTFÜ, HÜSEYİN VE SELAHATTİN ARİK'İN BABALARI, NEVZAT VE MUSTAFA KEMAL ARİK'İN AMCALARI, HASAN ARİK VEFAT ETTİ.
Hasan Arik Vefat Etti 16.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
16 Aralık 2021 Perşembe 09:44
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