|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|HASAN AKBAŞ YAŞ : 61
|Vefat Tarihi
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|31 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|HALİL İBRAHİM AKBAŞ
|Yakınlığı
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|ABİSİ
|Telefon
|:
|5068457775
|Taziye Adresi
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|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|SERHATLI (KINIK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MEHMET AKBAŞ'IN OĞLU; EMEKLİ ÖĞRETMEN HALİL İBRAHİM, SÜMERBANK'TAN EMEKLİ KADİR, ABUZER VE ŞEYHO AKBAŞ'IN KARDEŞLERİ, ŞEYH MEHMET GİCİ'NİN DAMADI, NAZİF VE GAFFARİ GİCİ'NİN ENİŞTELERİ, ERHAN SİTİL VE TUGAY AYDIN'IN KAYINBABALARI, HASAN AKBAŞ VEFAT ETTİ.
Hasan Akbaş Vefat Etti 31.01.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
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31 Ocak 2022 Pazartesi 12:04
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