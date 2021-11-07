|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HARUN SERTKAYA YAŞ : 50
|Vefat Tarihi
|:
|07 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ALİ RIZA SERTKAYA
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5511397477
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET SERTKAYA'NIN OĞLU; ABUZER, ALİ RIZA SERTKAYA, ALİ, YAŞAR VE GAFFUR PEKTAŞ'IN YEĞENLERİ HARUN SERTKAYA VEFAT ETTİ.
Harun Sertkaya Vefat Etti 07.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Kasım 2021 Pazar 20:10
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