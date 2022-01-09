|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM UĞUR YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|08 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BESERİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|AKŞAM NAMAZI BESERİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|CELAL UĞUR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5377300735
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAH KADİRİ GÖRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MERHUM HÜSEYİN AKIN'IN KIZI MERHUM İBRAHİM UĞUR'UN EŞ İCELAL UĞUR'UN ANNESİ HANIM UĞUR VEFAT ETMİŞİTİR
Hanım Uğur Vefat Etti 08.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
09 Ocak 2022 Pazar 12:21
7 Okunma