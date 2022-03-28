|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM TÜMEN YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|27 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABUZER TÜMEN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5413640083
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SARMİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABUZER, MEHMET VE MİTHAT TÜMEN'İN ANNELERİ,MAHMUT TÜMEN'İN HANIMI, ALİ KARAKUŞ'UN KIZKARDEŞİ, HASAN TÜMEN'İN YENGESİ HANIM TÜMEN VEFAT ETTİ.
Hanım Tümen Vefat Etti 27.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Mart 2022 Pazartesi 09:36
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