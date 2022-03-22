|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM TAK YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|22 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MİKAİL TAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5352274759
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|TOPTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN GAFFARİ, MEHMET VE MİKAİL TAK'IN ANNELERİ HANIM TAK VEFAT ETTİ.
Hanım Tak Vefat Etti 22.03.2022
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adıyamanlılar net
22 Mart 2022 Salı 09:21
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