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Hanım Sıcak Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT

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06 Ekim 2022 Perşembe 10:38
7 Okunma
Hanım Sıcak Vefat Etti

Yaş : 80

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : NEVZAT

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5333301026

Taziye Adresi : TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : RAHMETLİ HÜSEYİN SICAK'IN HANIMI; HAMDİ, ZİYA VE ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ NEVZAT SICAK'IN ANNELERİ; KUBİLAY, İRFAN, MEHMET VE HARUN SICAK'IN BABAANNELERİ, SERVET VE NAZİF YELKEN'İN ANNEANNELERİ, REMZİ YELKEN'İN KAYINVALİDESİ, ABDURRAHMAN POLAT'IN TEYZESİ; MEHMET, MAHMUT VE YUSUF ELÇİ'NİN HALALARI  HANIM SICAK VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Hanım Sıcak Vefat Etti
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