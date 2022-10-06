Hanım Sıcak Vefat Etti

Yaş : 80
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : NEVZAT
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5333301026
Taziye Adresi : TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : RAHMETLİ HÜSEYİN SICAK'IN HANIMI; HAMDİ, ZİYA VE ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ NEVZAT SICAK'IN ANNELERİ; KUBİLAY, İRFAN, MEHMET VE HARUN SICAK'IN BABAANNELERİ, SERVET VE NAZİF YELKEN'İN ANNEANNELERİ, REMZİ YELKEN'İN KAYINVALİDESİ, ABDURRAHMAN POLAT'IN TEYZESİ; MEHMET, MAHMUT VE YUSUF ELÇİ'NİN HALALARI HANIM SICAK VEFAT ETTİ.