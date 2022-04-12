|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM ŞAHİN YAŞ : 54
|Vefat Tarihi
|:
|12 Nisan 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5362201552
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAH.LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|PEVRİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM YUSUF ŞAHİN'İN KIZI MEHMET VE SAİT ŞAHİN'İN KIZ KARDEŞİ HANIM ŞAHİN VEFAT ETMİŞTİR
Hanım Şahin Vefat Etti 12.04.2022
adıyamanlılar net
12 Nisan 2022 Salı 15:23
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