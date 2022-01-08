|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM ŞAHİN YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|08 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|YEŞİLTEPE (BİSTİKAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLEN YEŞİLTEPE(BİSTİKAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET KARTAL
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5335432390
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. YEŞİLYURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|YEŞİLTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET ŞAHİN'İN ANNESİ MEHMET,İSMAİL VE RAMAZAN KARTAL'IN HALALARI HANIM ŞAHİN VEFAT ETMİŞTİR
Hanım Şahin Vefat Etti 08.01.2022
ADIYAMAN ÖLÜM HABAERLERİ
adıyamanlılar net
08 Ocak 2022 Cumartesi 12:05
6 Okunma