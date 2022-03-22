|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM IŞIK YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|22 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
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|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|SAAT 12:00 KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
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|MURTAZA IŞIK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5307469822
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÖMÜR BELDESİ SAKİNLERİNDEN, BELEDİYEDEN EMEKLİ ALİ IŞIK'IN HANIMI; GÜRSEL, MUSTAFA, HÜSEYİN VE RIFAT IŞIK'IN ANNELERİ; MEHMET, ALİ, ABUZER VE MAHMUT KIRIKDAŞ'IN ABLALARI; MEHMET, KAZIM, HASAN, BİLAL, ABUZER, İSMET, HAMZA VE NEVZAT IŞIK'IN YENGELERİ HANIM IŞIK VEFAT ETTİ.
Hanım Işık vefat Etti 22.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
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22 Mart 2022 Salı 11:35
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