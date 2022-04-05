|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM GİRİYE ERBİL YAŞ : 59
|Vefat Tarihi
|:
|05 Nisan 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA ÖZKALAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5445332409
|Taziye Adresi
|:
|BABAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ YAŞAR ERBİL'İN HANIMI, RAHMETLİ MAHMUT ÖZKALAN'IN KIZI; ERGÜL, ERHAN VE GÖKHAN ERBİL'İN ANNELERİ; AYDIN, FAHRİ VE MUSTAFA ÖZKALAN'IN ABLALARI HANIM GİRİYE ERBİL VEFAT ETTİ.
Hanım Giriye Erbil Vefat Etti 05.04.2022
adıyamanlılar net
05 Nisan 2022 Salı 09:03
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