|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM GENÇ YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|14 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YUSUF GENÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5362885068
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAAN
|Yakınları
|:
|MEHMET, HALİT, YUSUF VE ABDURRAHMAN GENÇ'İN ANNELERİ, ÖĞRETMEN İBRAHİM HALİL TURAÇ'IN TEYZESİ, MEHMET UÇURUM VE CEVLİ GENÇ'İN KAYINVALİDESİ, BELEDİYE PERSONELİ MEHMET GENÇ'İN NİNESİ HANIM GENÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Hanım Genç Vefat Etti 14.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
15 Mart 2022 Salı 09:35
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