|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM DİŞKAYA YAŞ : 63
|Vefat Tarihi
|:
|31 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|HACI DİŞKAYA
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5323632418
|Taziye Adresi
|:
|ÖRENLİ MAHALLESİ, KÜÇÜK PİRİN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI SALİH VE ŞEYHMUS DİŞKAYA'NIN YENGELERİ, HACI DİŞKAYANIN ANNESİ HANIM DİŞKAYA VEFAT ETTİ.
Hanım Dişkaya Vefat Etti 31.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 14:44
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