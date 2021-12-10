|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM DİRİ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|10 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|DURUKAYNAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE DURUKAYNAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ZEYNAL TANRIVERDİ
|Yakınlığı
|:
|DAMADI
|Telefon
|:
|5336372838
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ALİ DİRİ VE FATMA TANRIVERDİ'NİN ANNELERİ, ZEYNAL TANRIVERDİ'NİN KAYINVALİDESİ HANIM DİRİ VEFAT ETTİ.
Hanım Diri Vefat Etti 10.12.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
10 Aralık 2021 Cuma 09:25
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