|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM CEYHAN YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|12 Nisan 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|17:30 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NEDİM AYTEKİN
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5394941712
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAH. ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MURAT, ÖNDER VE HÜSEYİN CEYHAN'IN ANNESİ RIZA CEYHAN VE NEDİM AYTEKİN'İN KAYINVALİDESİ HANIM CEYHAN VEFAT ETMİŞTİR.
Hanım Ceyhan Vefat Etti 12.04.2022
adıyamanlılar net
12 Nisan 2022 Salı 15:25
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