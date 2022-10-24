Hanım Aydın Vefat Etti

Yaş : 66
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : AYHAN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5327919487
Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN KÖMÜRLÜ EMEKLİ GARDİYAN ABUZER AYDIN'IN HANIMI; AYHAN, MEHMET, ORHAN AYDIN, ZELİHA ÜZÜMCÜ VE AYSUN CAN'IN ANNELERİ, ALİ ÜZÜMCÜ VE EYÜP CAN'IN KAYINVALİDELERİ; İMAM, HÜSEYİN, ORHAN ÜZÜMCÜ VE RAHİME AYDIN'IN ABLALARI; HÜSEYİN, ALİ RIZA, AZİZ VE HAMZA AYDIN'IN YENGELERİ HANIM AYDIN VEFAT ETTİ.