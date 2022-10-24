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Hanım Aydın Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ, ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ

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24 Ekim 2022 Pazartesi 10:50
6 Okunma
Hanım Aydın Vefat Etti

Yaş : 66

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : AYHAN

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5327919487

Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN KÖMÜRLÜ EMEKLİ GARDİYAN ABUZER AYDIN'IN HANIMI; AYHAN, MEHMET, ORHAN AYDIN, ZELİHA ÜZÜMCÜ VE AYSUN CAN'IN ANNELERİ, ALİ ÜZÜMCÜ VE EYÜP CAN'IN KAYINVALİDELERİ; İMAM, HÜSEYİN, ORHAN ÜZÜMCÜ VE RAHİME AYDIN'IN ABLALARI; HÜSEYİN, ALİ RIZA, AZİZ VE HAMZA AYDIN'IN YENGELERİ  HANIM AYDIN VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Hanım Aydın Vefat Etti
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