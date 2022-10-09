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Hanım Akdağ Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

adıyamanlılar net
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09 Ekim 2022 Pazar 20:11
5 Okunma
Hanım Akdağ Vefat Etti

Yaş : 65

Defin Yeri : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ MEZARLIĞI

Yakını : MAHMUT

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5073511155

Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN NEDİM AĞDAĞ'IN HANIMI; FATİH, MAHMUT, ATİLLA, RAMİZ, EMİN, ABDURRAHMAN, ENVER VE ZEYNEP AĞDAĞ'IN ANNELERİ; ABDULLAH, AHMET VE AYDIN AĞDAĞ'IN YENGELERİ; HİCRİ, HABİP VE ŞEFİK ÖZKAN'IN ABLALERİ; MUSTAFA DİNÇER, YAŞAR ÖZKAN, MAHMUT ÖZTÜRK VE MUSTAFA ÖZKAN'IN BALDIZLERI HANIM AĞDAĞ VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Hanım Akdağ Vefat Etti
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