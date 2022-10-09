Hanım Akdağ Vefat Etti

Yaş : 65
Defin Yeri : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : MAHMUT
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5073511155
Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN NEDİM AĞDAĞ'IN HANIMI; FATİH, MAHMUT, ATİLLA, RAMİZ, EMİN, ABDURRAHMAN, ENVER VE ZEYNEP AĞDAĞ'IN ANNELERİ; ABDULLAH, AHMET VE AYDIN AĞDAĞ'IN YENGELERİ; HİCRİ, HABİP VE ŞEFİK ÖZKAN'IN ABLALERİ; MUSTAFA DİNÇER, YAŞAR ÖZKAN, MAHMUT ÖZTÜRK VE MUSTAFA ÖZKAN'IN BALDIZLERI HANIM AĞDAĞ VEFAT ETTİ.