|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANIM AKBAŞ YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|09 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|MAHMUT EL-ENSARİ TÜRBESİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 10:00 MAHMUT EL ENSARİ TÜRBESİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ZEYNAL AKBAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5523547102
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İPEKLİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MURTAZA, RESUL, ZEYNAL, ERDAL VE ZEMÇİ AKBAŞ'IN ANNELERİ, HASAN AKBAŞ'IN HANIMI HANIM AKBAŞ VEFAT ETTİ.
Hanım Akbaş Vefat Etti 09.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
09 Aralık 2021 Perşembe 09:22
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