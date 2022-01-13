|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANİFE SEVİM ÖZER YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|13 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|AKPINAR KÖYÜ ÇINAR MEZRASI MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 16:00 AKPINAR KÖYÜ ÇINAR MEZRASI MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABDULLAH ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5324754241
|Taziye Adresi
|:
|AKPINAR KÖYÜ ÇINAR MEZRASI
|Yakınları
|:
|AKPINAR KÖYÜ ÇINAR MEZRASI SAKİNLERİNDEN HANİFE SEVİM ÖZER VEFAT ETTİ.
Hanife Sevim Özer Vefat Etti 13.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Ocak 2022 Perşembe 15:51
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