|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANİFE İDACI YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|25 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA İDACI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5356818471
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA, MAHMUT, YAŞAR VE HACI İDACI'NIN ANNELERİ, MEHMET IŞIKGÜL'ÜN HALASI HANİFE İDACI VEFAT ETİ.
Hanife İdacı Vefat Etti 25.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:40
7 Okunma