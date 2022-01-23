|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANİFE GÜR YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|23 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MAHMUT GÜR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5332349718
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|DR. MAHMUT GÜR'ÜN ANNESİ, HÜSEYİN BERK, NAZİM GÜR, MEHMET ASLAN VE ÖMER ESKİCİ'NİN KAYINVALİDELERİ, CELAL GÜR'ÜN YENGESİ HANİFE GÜR VEFAT ETTİ.
Hanife Gür Vefat Etti 23.01.2022
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
23 Ocak 2022 Pazar 13:32
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