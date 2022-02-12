|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HANİ ALAGÖZ YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|12 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NÜSRET ALAGÖZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5379593018
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAH. ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|DERİNSU KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MEHMET ALAGÖZ'ÜNHANIMI; HASAN, NÜSRET VE ZARİFE ALAGÖZ'ÜN ANNELERİ, MEHMET ÇELİK'İN KIZKARDEŞİ HANİ ALAGÖZ VEFAT ETTİ.
Hani Alagöz Vefat Etti 12.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:38
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