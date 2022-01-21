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Hamo Kara Vefat Etti 21.01.2022

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Ocak 2022 Cuma 11:11
6 Okunma
Hamo Kara Vefat Etti 21.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : HAMO KARA YAŞ : 81
Vefat Tarihi : 21 Ocak 2022 Cuma
Defin Yeri : GEBELİ KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : SAAT 15:30 GEBELİ KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : ABDURRAHMAN KARA
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5356134929
Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : GEBELİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZEYNAL, ABDURRAHMAN, AZİZ, YUSUF, YUNUS VE HÜSEYİN KARA'NIN BABALARI, HAMO KARA VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Hamo Kara Vefat Etti 21.01.2022
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