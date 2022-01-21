|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HAMO KARA YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|21 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|GEBELİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 15:30 GEBELİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN KARA
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5356134929
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|GEBELİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZEYNAL, ABDURRAHMAN, AZİZ, YUSUF, YUNUS VE HÜSEYİN KARA'NIN BABALARI, HAMO KARA VEFAT ETTİ.
Hamo Kara Vefat Etti 21.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
21 Ocak 2022 Cuma 11:11
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