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Hamit Baltalı Vefat Etti 21.12.2021

ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Aralık 2021 Salı 10:09
6 Okunma
Hamit Baltalı Vefat Etti 21.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : HAMİT BALTALI YAŞ : 83
Vefat Tarihi : 21 Aralık 2021 Salı
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : ZEYNAL BALTALI
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5397130377
Taziye Adresi : MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : HASAN VE MEHMET BALTALI'NIN KARDEŞLERİ, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ZEYNAL, İRŞAT VE MAHMUT BALTALI'NIN BABALARI; GAFFARİ, HASARİ VE MEHMET EMİN BALTALI'NIN AMCALARI HAMİT BALTALI VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Hamit Baltalı Vefat Etti 21.12.2021
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