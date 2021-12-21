Hamit Baltalı Vefat Etti 21.12.2021

Yakınları

:

HASAN VE MEHMET BALTALI'NIN KARDEŞLERİ, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ZEYNAL, İRŞAT VE MAHMUT BALTALI'NIN BABALARI; GAFFARİ, HASARİ VE MEHMET EMİN BALTALI'NIN AMCALARI HAMİT BALTALI VEFAT ETTİ.