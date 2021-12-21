|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HAMİT BALTALI YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|21 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL BALTALI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5397130377
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASAN VE MEHMET BALTALI'NIN KARDEŞLERİ, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ZEYNAL, İRŞAT VE MAHMUT BALTALI'NIN BABALARI; GAFFARİ, HASARİ VE MEHMET EMİN BALTALI'NIN AMCALARI HAMİT BALTALI VEFAT ETTİ.
Hamit Baltalı Vefat Etti 21.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
21 Aralık 2021 Salı 10:09
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