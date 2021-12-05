|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HAMİDE GEÇGİN YAŞ : 55
|Vefat Tarihi
|:
|05 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET GEÇGİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5419618158
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAH. MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|BAYINDIRLIK'TAN EMEKLİ MERHUM RESUL GEÇGİN'İN EŞİ İDRİS, MEHMET VE AHMET GEÇGİN'İN ANNESİ HAMİDE GEÇGİN VEFAT ETMİŞTİR.
Hamide Geçgin Vefat Etti 05.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:43
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