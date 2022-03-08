|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HAMDİ AYDIN YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|08 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|KAMBER AYDIN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5520996093
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYEEVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI, HÜSEYİN, ALİ, MEHMET, SAİT VE SABRİ AYDIN'IN BABALARI, SAİT AYDIN'IN ABİSİ HAMDİ AYDIN VEFAT ETTİ.
Hamdi Aydın Vefat Etti 08.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
08 Mart 2022 Salı 10:25
11 Okunma