|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HALİT BERKCAN YAŞ : 96
|Vefat Tarihi
|:
|12 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ÖMER BERKCAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5369249976
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|KIRMACIK KÖYÜ (HAYİK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABUZER VE OSMAN BERKCAN'IN ABİSİ ŞÜKRÜ, KALIPÇI GANİ, NAZİF, BEDİR, MEHMET, ÖMER, İDRİS, MUSTAFA VE AHMET BERKCAN'IN BABASI TURAN BERKCAN'IN AMCASI HALİT BERKCAN VEFAT ETMİŞTİR.
Halit Berkcan Vefat Etti 12.11.2021
Adıyaman Taziye
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:11
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