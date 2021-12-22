|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HALİL İBRAHİM AYTEKİN YAŞ : 28
|Vefat Tarihi
|:
|22 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|İLHAN AYTEKİN
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5343726664
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|NURİ AYTEKİN'İN OĞLU, KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ NEDİM AYTEKİN'İN YEĞENİ, HALİL İBRAHİM AYTEKİN VEFAT ETTİ.
Halil İbrahim Aytekin Vefat Etti 22.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:23
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