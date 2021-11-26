|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HADİCE SÜRÜCÜ YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|26 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|YAZICA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YAZICA KÖYÜ CAMİ
|Yakını
|:
|HABİP SÜRÜCÜ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5419379253
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT VE HABİP SÜRÜCÜ'NÜN ANNELERİ, MUSTAFA GÜLBAHAR'IN TEYZESİ HADİCE SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ.
Hadice Sürücü Vefat Etti 26.11.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
26 Kasım 2021 Cuma 12:38
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