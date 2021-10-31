Hacire Çakır Vefat Etti 31.10.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACİRE ÇAKIR YAŞ : 60
|Vefat Tarihi
|:
|31 Ekim 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|10:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|KADİR ÇAKIR
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5373610331
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN ZEYNAL ÇAKIR'IN KIZI; MEHMET, KADİR VE HASAN ÇAKIR'IN ABLALARI; YUSUF, ZEYNAL VE MEHMET ÇAKIR'IN AMCASI KIZLARI HACİRE ÇAKIR VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 31.10.2021 15:23