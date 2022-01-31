|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI TÜMAY YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FEVZİ TÜMAY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5373327406
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAH. KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|FEVZİ, MURAT, HİCRİ, HABİP, NİHAT VE MEHMET ALİ TÜMAY'IN BABALARI; ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ YILMAZ ARSLAN'IN KAYINBABASI, ŞEMSETTİN TÜMAY'IN ABİSİ, MUSTAFA UÇAR'IN AMCASIOĞLU HACI TÜMAY VEFAT ETTİ.
Hacı Tümay Vefat Etti 30.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:55
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