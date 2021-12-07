|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI TÜMAY YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|07 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ALİ TÜMAY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5415585702
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT SÜTBULAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDURRAHMAN, ALİ, BAYRAM VE MEHMET TÜMAY'IN BABALARI HACI TÜMAY VEFAT ETTİ.
Haci Tümay Vefat Etti 07.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Aralık 2021 Salı 10:28
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