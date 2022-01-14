|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI MUSTAFA TOPRAK YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|14 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|SAMSAT SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUZAFFER TOPRAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5357437195
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MEHMET TOPRAK'IN OĞLU; ZİYA, MUZAFFER, MEHMET, BÜLENT, HARUN VE KADİR TOPRAK'IN BABALARI; MUZAFFER DAŞ, NECMETTİN ÇETİN VE HACI MUSTAFA TOPRAK'IN KAYINBABALARI HACI MUSTAFA TOPRAK VEFAT ETTİ.
Hacı Mustafa Toprak Vefat Etti 14.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
14 Ocak 2022 Cuma 10:20
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