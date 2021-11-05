|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI MUSTAFA KÜÇÜK YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|05 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABİDİN KÜÇÜK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5426990202
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ KÜÇÜK ALİ'NİN OĞLU NÜSRET VE AHMET KÜÇÜK'ÜN ABİLERİ; ABİDİN, BEYTULLAH, METİN VE ALİ KÜÇÜK'ÜN BABALARI, HACI MUSTAFA KÜÇÜK VEFAT ETTİ.
Hacı Mustafa Küçük Vefat Etti 05.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
05 Kasım 2021 Cuma 10:07
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