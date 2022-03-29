|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI IŞIK YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|29 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|KAHTA BELÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KAHTA BELÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ IŞIK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5447985128
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ALİ, HÜSEYİN VE HARUN IŞIK'IN BABALARI; HALİL, MUSTAFA VE ABUZER IŞIK'IN ABİLERİ HACI IŞIK VEFAT ETTİ.
Hacı Işık Vefat Etti 29.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
29 Mart 2022 Salı 11:34
11 Okunma