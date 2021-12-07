Haci İlik Vefat Etti 07.12.2021

Yakınları

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GERGERLİ MURAT, AHMET, HASAN, ABBAS VE HAYRİ İLİK'İN BABALARI, ZÜLFİKAR VE YUSUF İLİK'İN ABİLERİ; EMİN, HASAN VE ABUZER İLİK'İN AMCASIOĞULLARI HACI İLİK VEFAT ETTİ.