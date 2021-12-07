|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI İLİK YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|07 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MURAT İLİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5357484677
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|GERGERLİ MURAT, AHMET, HASAN, ABBAS VE HAYRİ İLİK'İN BABALARI, ZÜLFİKAR VE YUSUF İLİK'İN ABİLERİ; EMİN, HASAN VE ABUZER İLİK'İN AMCASIOĞULLARI HACI İLİK VEFAT ETTİ.
Haci İlik Vefat Etti 07.12.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Aralık 2021 Salı 10:29
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