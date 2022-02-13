Hacı Hüseyin Akgün Vefat Etti 13.02.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|HACI HÜSEYİN AKGÜN YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
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|13 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|SÜLEYMAN AKGÜN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5323516328
|Taziye Adresi
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|ALTINŞEHİR MAH. KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|SÜLEYMAN VE HAYRETTİN AKGÜN'ÜN BABALARI, AHMET İZZET VE ALİ AKGÜN'ÜN ABİLERİ, BİLAL ERDOĞAN VE İSMAİL AKIN'IN KAYINBABASI HACI HÜSEYİN AKGÜN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 13.02.2022 11:18