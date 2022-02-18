|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI DURSUN YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|18 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BEKİR EDE
|Yakınlığı
|:
|DAMADI
|Telefon
|:
|5426021169
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ABDULGANİ DURSUN'UN OĞLU, MEHMET VE MUSTAFA DURSUN'UN BABALARI, HACI DURSUN VEFAT ETTİ.
Hacı Dursun Vefat Etti 18.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
18 Şubat 2022 Cuma 15:41
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