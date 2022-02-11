|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI BEKİR ÖZTÜRK YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|11 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT-10:00 SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|SEYFEETTİN ÖZTÜRK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5366462506
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KAHTA DODİN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN SEYFETTİN, MEHMET VE SAİT ÖZTÜRK'ÜN BABALARI, HACI BEKİR ÖZTÜRK VEFAT ETTİ.
Hacı Bekir Öztürk Vefat Etti 11.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
11 Şubat 2022 Cuma 09:22
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