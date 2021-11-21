|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI ALİ DÖYAN YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|21 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BASRİ DÖYAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5372995025
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KOÇALİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN GAFFARİ, HÜSEYİN VE BELEDİYE PERSONELİ BASRİ DÖYAN'IN BABALARI; HALİT, ZEYNAL, MUSTAFA VE ABDURRAHMAN DÖYAN'IN AMCALARI, ABDULLAH GÜZEL'İN KAYINBABASI HACI ALİ DÖYAN VEFAT ETTİ.
Hacı Ali Döyan Vefat Etti 21.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Kasım 2021 Pazar 19:41
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