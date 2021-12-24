|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI AKIN YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|24 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|EMİN AKIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5377272120
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İTFAİYE PERSONELİ EMİN VE ABDURRAHMAN AKIN'IN BABALARI, HASAN AKIN'IN ABİSİ; MEHMET, ABDURRAHMAN, BİLAL VE ÖMER KARADAĞ'IN ENİŞTELERİ HACI AKIN VEFAT ETTİ.
Hacı Akın Vefat Etti 24.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
24 Aralık 2021 Cuma 09:27
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