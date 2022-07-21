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Hacı Abdurrahman Fırat Vefat Etti 21.07.2022

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21 Temmuz 2022 Perşembe 11:17
37 Okunma
Hacı Abdurrahman Fırat Vefat Etti 21.07.2022

Yaş : 80

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : İBRAHİM HALİL

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5326822074

Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : ÇENÇENG KÖYÜ SAKİNLERİNDEN AKPARTİ MİLLET VEKİLİ İBRAHİM HALİL FIRAT'IN BABASI; ZEYNAL, ŞEYH MEHMET, MUSTAFA VE OSMAN FIRAT'IN AMCALARI; AHMET DOĞAN, RESUL ÖKÇÜN, NAZİF TATLI VE BAHATTİN KARAKUŞ'UN KAYINBABALARI; BEKİR, ABDURRAHMAN, HACI MAHMUT VE SAİT FIRAT'IN AMCASIOĞULLARI, HACI MAHMUT DOĞAN'IN HALASI OĞLU, HACI AHMET VE MEHMET KARAKEÇİ'NİN ENİŞTELERİ; NAZİF, RIDVAN VE BURAK DOĞAN'IN DEDELARI ABDURRAHMAN FIRAT VEFAT ETTİ.

Son Güncelleme: 21.07.2022 11:26
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