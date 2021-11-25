Habip Taş Vefat Etti 25.11.2021

Yakınları

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RAHMETLİ ŞEYHO TAŞ'IN OĞLU; ŞÜKRÜ, MEHMET, MUSTAFA VE MAHMUT TAŞ'IN ABİLERİ, MEHMET VE MUSTAFA ORAL'IN YEĞENLERİ, MUHAMMED VE AHMET TAŞ'IN BABALARI HABİP TAŞ VEFAT ETTİ.