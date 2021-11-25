|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HABİP TAŞ YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|25 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ŞÜKRÜ TAŞ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5377816482
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ŞEYHO TAŞ'IN OĞLU; ŞÜKRÜ, MEHMET, MUSTAFA VE MAHMUT TAŞ'IN ABİLERİ, MEHMET VE MUSTAFA ORAL'IN YEĞENLERİ, MUHAMMED VE AHMET TAŞ'IN BABALARI HABİP TAŞ VEFAT ETTİ.
Habip Taş Vefat Etti 25.11.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
25 Kasım 2021 Perşembe 13:46
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