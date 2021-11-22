|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HABİBE ASLAN YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|22 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ERDAL ASLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327940315
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ERDAL VE NEVZAT ASLAN'IN ANNELERİ, HÜSEYİN ASLAN'IN HANIMI, MAHMUT VE ABDURRAHMAN GEZER'İN KIZKARDEŞLERİ, HABİBE ASLAN VEFAT ETTİ.
Habibe Aslan Vefat Etti 22.11.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
5 Okunma