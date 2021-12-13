|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|GÜLSÜM HARAS YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
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|13 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|SAMET HARAS
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5536554951
|Taziye Adresi
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|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ HÜSEYİN HARAS'IN HANIMI; ABDURRAHMAN, SAMET VE AHMET HARAS'IN ANNELERİ; MEHMET ALİ, NURİ VE BAYRAM DALBAŞ'IN ABLALARI; ARİF, HASAN, NAZİF, REMZİ, SUAT VE DERVİŞ HARAS'IN YENGELERİ; MESUT HARAS VE NURULLAH DEMİR'İN KAYINVALİDELERİ GÜLSÜM HARAS VEFAT ETTİ.
Gülsüm Haras Vefat Etti 13.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:05
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