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Gülsüm Haras Vefat Etti 13.12.2021

ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT

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13 Aralık 2021 Pazartesi 10:05
7 Okunma
Gülsüm Haras Vefat Etti 13.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : GÜLSÜM HARAS YAŞ : 65
Vefat Tarihi : 13 Aralık 2021 Pazartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : SAMET HARAS
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5536554951
Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ HÜSEYİN HARAS'IN HANIMI; ABDURRAHMAN, SAMET VE AHMET HARAS'IN ANNELERİ; MEHMET ALİ, NURİ VE BAYRAM DALBAŞ'IN ABLALARI; ARİF, HASAN, NAZİF, REMZİ, SUAT VE DERVİŞ HARAS'IN YENGELERİ; MESUT HARAS VE NURULLAH DEMİR'İN KAYINVALİDELERİ GÜLSÜM HARAS VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Gülsüm Haras Vefat Etti 13.12.2021
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